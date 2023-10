Sinds de lancering van Cyberpunk 2077 in 2020 zijn er heel wat dingen gebeurd. Na de rampzalige launch wist ontwikkelaar CD Projekt RED het zinkende schip dan toch nog te redden en vandaag de dag is Cyberpunk 2077 eigenlijk een echte topper geworden. Onlangs kwam ook de Phantom Liberty uitbreiding uit, maar hierbij stootte de ontwikkelaar wel op een probleem.

In de tijd tussen de lancering van de basisgame en het uitbrengen van de uitbreiding, is de Poolse acteur Miłogost Reczek namelijk overleden. Hij speelde het personage van Viktor Vektor in de game en was (vooral in Polen) een geliefde acteur. Normaal gezien zou je dan denken dat er een nieuwe acteur gecast zou worden om die rol over te nemen, maar CD Projekt RED was zo’n fan van Miłogost Reczek dat ze als eerbetoon zijn stem hebben gerecreëerd met behulp van AI. Dit werd gemeld in een artikel van Bloomberg.

Er werd gekozen voor een AI-recreatie omdat de oorspronkelijke performance van de acteur zo goed was dat de ontwikkelaar absoluut geen ‘vervanger’ wilde zoeken. Met toestemming van de familie van de overleden acteur werd zijn stem dan artificieel nagemaakt en op deze manier is hij toch nog een beetje ‘levend’.