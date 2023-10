Het gaat Rocksteady niet helemaal voor de wind. De studio is al bijna acht jaar bezig met de ontwikkeling van Suicide Squad: Kill the Justice League en de game had eigenlijk al uitgebracht moeten zijn. Na de niet malse ontvangst van de eerste gameplay beelden, besloot de studio om de game uit te stellen naar begin 2024.

Sindsdien hebben we eigenlijk niks meer vernomen van de live-service game, maar nu lijken er op Reddit toch wat details opgedoken te zijn. Iemand zou namelijk een interne trailer gezien hebben, waarvan de beelden onder meer het bestaan van een Deluxe Edition – die je drie dagen eerder toegang geeft tot de game – bevestigt. Daarbij zou een real-time dag/nacht cyclus een belangrijke feature zijn.

Ook werden er details gedeeld over de grootte van Metropolis, qua oppervlakte zou de stad namelijk twee keer groter zijn dan Gotham in Batman: Arkham Knight. Bovendien zou de studio nogmaals willen nadrukken dat je de game via coöp of solo kunt doorlopen en kunt wisselen tussen de vier hoofdpersonages, die ieder een unieke speelstijl hebben. Ten slotte zou Rocksteady minimaal tot een jaar na de release content willen uitrollen met nieuwe personages en missies.

De kleine korrel zout geven we mee, maar gezien we – als het goed is – over een paar maanden met Suicide Squad aan de slag kunnen, is het niet gek als we binnenkort weer meer nieuws vanuit Rocksteady zelf zullen krijgen.