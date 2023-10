Met de release van Marvel’s Spider-Man 2 vandaag is er weer een topper voor de PlayStation 5 verschenen. Voordat je de game gaat spelen is het advies van Insomniac echter om de day one patch te downloaden, zoals ze al aangaven.

Van die update zijn nu de details bekend en hebben we hieronder geplaatst. Zoals je kunt zien zijn er wat verbeteringen doorgevoerd op visueel vlak en ook zorgt de update voor een verbetering van de performance en stabiliteit.

Meer over Marvel’s Spider-Man 2 lees je in onze review.