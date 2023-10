CD Projekt RED is klaar met Cyberpunk 2077 als het gaat om grote nieuwe features of extra content toevoegen. Dit betekent niet dat ze de game laten voor wat het is, want wel zullen er nog updates uitkomen voor de technische zaken.

De ontwikkelaar heeft nu update 2.02 aangekondigd en hoewel die niet heel uitgebreid is, is de update wel welkom. Voornamelijk omdat er wat kleine issues aangepakt worden die veel invloed op de gameplay kunnen hebben.

De details hieronder.

V will no longer flatline after entering the Delamain AV in Path of Glory.

Fixed the shutters blocking entry to Black Sapphire in Run This Town.

Fixed an issue where cyberware could get downgraded to Tier 1 after updating the game to 2.01.

Fixed skill progression passives.

Rebalanced the timers in courier missions.

Added the possibility to mark vehicles as Favorites in the Call Vehicle menu.

De ontwikkelaar heeft niet aangegeven wanneer we de update mogen verwachten. Dat kan zo snel als dit weekend zijn, al zien we het eerder volgende week gebeuren. Benieuwd naar de laatste uitbreiding, Phantom Liberty? Check dan hier onze special.