Mocht je SEGA’s Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name aanschaffen, dan kan je niet alleen in die game duiken op 9 november, maar dan kan je ook aan de slag met de demo van Like a Dragon: Infinite Wealth. Om mensen hier al wat warm voor te maken, deelde SEGA in een livestream ongeveer 50 minuten aan gameplay beelden van deze demo.

Perfect dus om een goed beeld te krijgen van de turn-based gevechten. Eerder kon je hier al lezen dat de game op 26 januari 2024 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc verschijnt. Als je in de tussentijd een uurtje over hebt, bekijk dan de zeer lange gameplay video van Like a Dragon: Infinite Wealth hieronder.