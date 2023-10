PayDay 3 is nu al een aantal weken verkrijgbaar, maar vanwege problemen rond de lancering was de ontwikkelaar genoodzaakt de eerste, grote update vooruit te schuiven. Laatst gaven ze nog een update dat het nog wat langer zou duren en toen werd het weer stil.

Echt opschieten doet het allemaal niet, want uit een nieuwe update leren we dat ze er nog steeds mee bezig zijn. Helaas geven ze niet aan wanneer we die grote update met meer dan 200 aanpassingen en verbeteringen mogen verwachten, dus het is nog altijd onduidelijk.

“We’ve been quiet over the last few days, and for that, we apologize. It’s not easy to communicate when we have not been able to offer updates on the one big topic on everyone’s mind right now: When are the patches coming to PAYDAY 3? Despite our silence, we want to assure you that the team is still working on our main priority, which is to get the patch we promised out to you and to ensure our patching process allows us to continue publishing them at a steady cadence in the future.”