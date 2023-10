Veel gamers zullen Cyberpunk 2077 inmiddels wel hebben geprobeerd. Indien je de PS4- of Xbox One-versie bezit, kan je deze al gratis upgraden naar de PS5- of Xbox Series X|S-versie, maar CD Projekt RED zal ook heel goed weten dat gamers ook graag een fysieke versie speciaal voor de huidige generatie consoles in hun kast willen hebben staan.

Volgens de Engelse webshop CoolShop hoeven we daar niet veel langer meer op te wachten. De productpagina vermeldt duidelijk versies voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S en dat deze op 30 november aanstaande zouden moeten verschijnen. Het is echter nog niet duidelijk of Phantom Liberty inbegrepen zal zijn bij de fysieke PS5- en Xbox Series X|S-versies.