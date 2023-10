Al jaren is de roep om een nieuwe Grand Theft Auto-game groot. Het laatste deel stamt ondertussen alweer uit 2013, toen Grand Theft Auto V werd uitgebracht op de PlayStation 3 en Xbox 360. Als we de geruchten mogen geloven zou volgend jaar wel eens het jaar kunnen zijn dat we eindelijk iets gaan horen over de volgende game in deze megafranchise.

In ieder geval weten we dat Rockstar bezig is met een opvolger, en een recent ontdekt patent wijst ook deels op wat we mogelijk kunnen verwachten van Grand Theft Auto VI. Het patent, dat is aangevraagd door Take-Two, beschrijft een nieuw bewegingssysteem dat uit een grote verzameling verschillende animaties (‘bouwstenen’) animaties organisch aan elkaar zou kunnen plakken. Op deze manier zouden er meer unieke animaties kunnen ontstaan zonder dat een animator deze specifiek hoeft te maken voor bepaalde acties.

Zoals we ondertussen wel gewend zijn hoeft de technologie die beschreven staat in een patent niet altijd het daglicht te zien, maar het geeft vaak in ieder geval een indicatie van waar een bedrijf naartoe werkt.

Het is nog even wachten op meer informatie. Wanneer denk jij dat Rockstar Grand Theft Auto VI zal aankondigen?