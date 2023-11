De singleplayer campagne van Call of Duty: Modern Warfare 3 is nu te spelen als je de game in pre-order hebt geplaatst. Daarmee kun je dit gedeelte van de game al doorlopen vooraleer je volgende week in de multiplayer duikt.

Om de release nog wat meer onder de aandacht te brengen, is er een korte singleplayer launch trailer uitgebracht en die kan je hieronder bekijken. Daarnaast speel je door de missies te voltooien in-game extra’s vrij. Wat je precies kan verwachten staat op de afbeelding hierboven.