Sony is momenteel de nodige studio’s aan het reorganiseren en als gevolg daarvan worden mensen op straat gezet, zo ook bij Bungie waar best wel wat ontslagen zijn gevallen. In navolging van dit nieuws heeft de ontwikkelaar nu een nieuw bericht online gezet en daarin trekken ze het boetekleed aan.

Niet alleen stellen ze dat het een moeilijke week voor de ontwikkelaar was, ook geven ze aan dat ze de zorgen omtrent Lightfall en de recente seizoenen gehoord hebben. Dit alles is in opbouw naar The Final Shape, maar de algemene tendens is dat spelers teleurgesteld zijn in hoe dat qua insteek en content aangekleed wordt.

Het gaat zelfs zo ver dat Bungie stelt dat de spelers veel vertrouwen in de ontwikkelaar verloren hebben, met name omdat Destiny moet verrassen. Daar hebben ze te weinig voor gezorgd en dat gaat veranderen. The Final Shape moet namelijk een niet te vergeten ervaring worden die gelijk staat aan Forsaken, The Witch Queen en The Taken King.

Opvallend genoeg spreekt Bungie niet direct over eventueel uitstel van de uitbreiding, al gaan daar wel geruchten over rond. Het is dus onduidelijk of de uitbreiding nog steeds eind februari 2024 verschijnt of toch opschuift naar later in het jaar, al impliceert de onderstaande verklaring het wel enigszins.

“This has been one of the most difficult weeks in our studio’s history, as we’ve parted ways with people we respect and admire. We’ve spent this week supporting one another, including those who are at the studio, as well as friends and colleagues who no longer are.

We want to acknowledge the feedback and concerns you have about Lightfall and recent Seasons, as well as your responses to the reveal of The Final Shape. We know we have lost a lot of your trust. Destiny needs to surprise and delight. We haven’t done this enough and that’s going to change.

To us the path forward is clear: We need to make The Final Shape an unforgettable Destiny experience. We want to build something that will be regarded alongside the best games we’ve ever made – a fitting culmination that honors the journey we’ve been on together for the past ten years. Forsaken, The Witch Queen, and The Taken King – these are the standard bearers we aim to live up to.

We are intensely focused on exceeding your expectations for The Final Shape. Destiny 2 has more than 650 dedicated teammates pouring all their energy and expertise into delivering this epic moment and its subsequent Episodes.

In the weeks ahead, you’ll be hearing more from us about what’s next on the short-term horizon, beginning with our next Season in late November. Afterwards, we’ll begin to unpack our team’s bigger, bolder, and brighter vision for The Final Shape, as well as the bridge we plan to build to take us all out of this Darkness and into the Light.

See you starside,

The Destiny 2 Dev Team”