De games van 2024 – Tekken 8 – Eigenlijk hebben we veel te lang moeten teren op Tekken 7. Toegegeven, het is een hele goede fighting game met veel personages die onvergetelijk zijn. Maar een game die sinds 2015 in ons midden is, mag echt wel een keer van een vervolg voorzien worden. En dat gebeurt ook! En hoe, want tot nu toe zijn de vele trailers van Tekken 8 ongelooflijk indrukwekkend om te zien. Lees: imponerend, gevarieerd en volgestouwd met special effects om je vingers bij af te likken. “Get ready for the next battle”, want 26 januari 2024 staat om de hoek!

Tekken 8 – Heihachi Mishima is er niet meer, dus dat betekent dat de pittige strijd tussen Jin Kazama en Kazuya Mishima voortgezet wordt. En deze is flink te noemen, zoals we dat al in de trailers hebben kunnen zien. Een familie vete die ook pas stopt zodra iemand zes meter onder de grond ligt… Of eigenlijk in een vulkaan geflikkerd wordt als we kijken naar de familietraditie. Hoewel aan de ene kant Jin en Kazuya elkaar niet kunnen luchten en hun verhaal als rode lijn dient, zijn er aan de andere kant een hoop andere personages die hun eigen verhaallijnen hebben. Meerdere bekenden keren terug en iedereen ziet er toffer en slicker uit dan ooit tevoren… behalve Paul dan.

We hebben de game inmiddels (meerdere) malen kunnen uitproberen, waar je in deze en deze preview meer over kunt lezen. Het voornaamste wat opviel is hoe vlijmscherp de gameplay is. Het is allemaal een tandje sneller dan Tekken 7 en ook de combo’s zijn zo strak als een olifant in een bikini. Met een flinke revisie van het vechtsysteem worden potjes knokken strategischer en spannender dan ooit. Met de Heat & Rage mechanieken lijkt Tekken 8 weer voor een frisse wind binnen de franchise te zorgen, die het al langer nodig heeft.

Voorlopige verwachting: Tekken 8 laat een behoorlijk goede indruk achter als het gaat om gameplay. Alles reageert snappy, de gameplay mechanieken brengen extra spanning naar knokpartijtjes en grafisch is de game gelikt om te zien. Met een roster bestaande uit 32 personages is er voor een fighting game liefhebber genoeg om te ontdekken. De game zal voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc uitkomen en het zal iedereen benieuwen wie uiteindelijk de strijd zal winnen. Schrijf in de comments of je #teamJin of #teamKazuya bent!