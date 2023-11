Over een paar weken zullen we de eerste trailer van Grand Theft Auto VI kunnen bewonderen, aangezien Rockstar Games dat gisteren heeft aangekondigd. Met die trailer zal de hype ongetwijfeld flink toenemen, maar het kan daarna nog lang duren vooraleer de game uitkomt.

Hierover heeft Rockstar Games nog geen uitspraken gedaan en als we een nieuw gerucht mogen geloven, zal de game pas in 2025 verkrijgbaar zijn. Rockstar Universe heeft via X wat updates gegeven en één van hun notities is dat de game aanvankelijk in 2024 zou uitkomen, maar dat dat is aangepast. De release zou nu voor 2025 gepland staan.

Of het klopt is afwachten, maar ook zij wisten melding te maken van de GTA VI trailer begin december, nog voordat Rockstar Games dit publiekelijk aankondigde. De release informatie baseren ze op een interne bron en hoewel we het met een korrel zout moeten nemen kan er een kern van waarheid in zitten.

Dat de release in het volgende fiscale jaar zal zijn, is haast wel zeker. Take-Two Interactive heeft immers eerder aangegeven dat ze in het komende fiscale jaar een nieuw record verwachten qua operationele performance. Daarbij is Rockstar Games niet gebonden aan een bepaald jaargetij voor meer succes, zoals het najaar.

Grand Theft Auto-games verkopen immers toch wel, wat een release begin 2025 zomaar realistisch maakt. Wellicht dat we begin december een release window krijgen.