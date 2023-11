Het heeft even geduurd, maar Nintendo Switch-bezitters kunnen nu ook van Hogwarts Legacy genieten. Twijfel je om de game voor de hybride console van Nintendo aan te schaffen, omdat je eerst wilt weten in hoeverre het spel er grafisch op achteruit is gegaan? Dan kan een nieuwe video je hiermee helpen.

Het is al bekend dat de game op zich redelijk goed draait op de console van Nintendo. Een bijna 20 minuten durende video van Cycu1 toont nu welke ‘cutbacks’ er zijn doorgevoerd om dit voor elkaar te krijgen. Zo worden er onder andere minder polygonen gebruikt voor omgevingen en waterreflecties zijn flink teruggeschroefd.

Wat er nog meer is veranderd, kan je zien in de onderstaande video, die de PlayStation 5-versie met de Nintendo Switch-versie van Hogwarts Legacy vergelijkt.