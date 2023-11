Eerder kon je hier al lezen dat de opnames voor het tweede seizoen van The Last of Us in januari van start zullen gaan. De release zou bijgevolg ergens in het begin van 2025 gesitueerd worden. Wat wél nog in nevelen gehuld bleef, is de actrice die Abby zal spelen – toch een erg belangrijk personage uit de franchise. Nu weten we echter mogelijk meer…

Journalist Jeff Sneider stuurt namelijk het gerucht de wereld in dat Kaitlyn Dever – bekend van onder andere Unbelievable, Justified en de Disney Plus film No One Will Save You – de rol van Abby voor haar rekening zal nemen. Best grappig, aangezien Dever niet zo lang geleden nog één van de frontrunners was om gestalte te geven aan Ellie.

Wat denken jullie? Heeft Kaitlyn Dever een goede Abby in zich? Laat het ons – respectvol – weten in het commentaarvak.