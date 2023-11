Rocksteady is met Suicide Squad: Kill the Justice League weer terug, omdat de PR-machine nu echt aangezwengeld wordt. Zo kon je natuurlijk al een lange video bekijken en ook zijn de details van de Deluxe Edition bekendgemaakt.

Mocht je de game op pc willen spelen, dan is het natuurlijk handig om te weten welke specificaties vereist zijn voor verschillende prestatieniveaus. Daar hebben we nu ook een overzicht van, te beginnen met de minimale instellingen.

Deze vereisen een Intel i5-8400 of een AMD Ryzen 5 1600 3.20 GHz processor. Voor het grafische aspect is een NVIDIA GTX 1070 of een AMD Radeon RX Vega 56 vereist. Verder wordt er een installatiegrootte rond de 65GB verwacht, dus houd die ruimte zeker vrij.

Wie liever op wat hogere instellingen wil spelen, kan het ‘aanbevolen’ lijstje volgen. Deze trapt af met een Intel i7-10700K of een AMD Ryzen 7 5800 X3D processor, een grafische kaart die ofwel een NVIDA RTX 2080 of een AMD RX 6800-XT (16GiB) is. Verder wordt er bij zowel de minimale als de aanbevolen systeemeisen een werkgeheugen van 16 GB (2×8) aangeraden.