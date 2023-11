The Last of Us: Part II Remastered werd afgelopen weekend eindelijk onthuld en deze versie kent een aantal nodige technische verbeteringen, zoals ondersteuning voor de DualSense controller, snellere laadtijden en mooiere graphics.

De game zal echter ook op het gebied van content wat nieuws te bieden hebben, zoals de roguelike No Return modus. Naughty Dog omschreef No Return als een manier om de brute combat op een frisse manier te beleven en dat ze richting de release meer informatie zullen onthullen over de personages en levels.

Daar blijkt nu echter voortijdig al wat informatie over opgeduikeld te zijn. Het LinkedIn-profiel van Colin Freeman – een tester bij Naughty Dog – is namelijk gespot, waarop hij voorbarig al details heeft onthuld. Zo zegt de beschrijving van de tester dat hij voor twaalf levels in de No Return modus de dialogen heeft getest.