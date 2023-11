Er deden al een tijdje geruchten de ronde dat er een remaster van The Last of Us: Part II in de maak is, maar vorige week werd de game officieel aangekondigd. Deze remaster brengt onder andere verbeterde graphics en er wordt een gloednieuwe modus toegevoegd, genaamd No Return. De campagne zal ook wat extra’s met zich meebrengen, zoals al aangekondigd werd.

De remaster van The Last of Us: Part II bevat namelijk ‘Lost Levels’. Dit zijn vroege versies van speelbare secties, die uit het origineel werden geschrapt. Dit zijn effectief stukken van de game die nooit eerder zijn vertoond, waar je nu in de game doorheen kunt lopen. De levels zijn ook niet helemaal afgemaakt, dus het zal een ruwe ervaring zijn.

Desalniettemin is het leuk om dit stukje extra content te krijgen en uit de omschrijving van de game in de PlayStation Store blijkt dat het om deze drie levels gaat: Sewers, Jackson Party en Boar Hunt. Dit geeft enige indicatie wat je kan verwachten, mits de levels aansluiten op hun benaming.