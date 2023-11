Recent bracht CD Projekt RED de Phantom Liberty uitbreiding voor Cyberpunk 2077 uit en die expansie heeft het uitstekend gedaan. De ontwikkelaar heeft een update gegeven met betrekking tot de verkoopcijfers, die staan momenteel op ruim 4,3 miljoen exemplaren en dat over een tijdspanne van 2 maanden.

In de eerste week werden er maar liefst 3 miljoen exemplaren verkocht, waardoor er dus in de zeven weken erna nog even 1,3 miljoen exemplaren bij zijn gekomen. Het gaat hier om gecombineerde aantallen van alle platformen waarop de uitbreiding verkrijgbaar is: PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Toch heeft het overgrote deel van de Cyberpunk 2077 kopers de uitbreiding nog niet gespeeld, want de game zelf is namelijk meer dan 25 miljoen keer verkocht. Op 5 december komt de game opnieuw uit, maar dan gebundeld met de Phantom Liberty uitbreiding zoals je hier laatst kon lezen.