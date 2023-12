Liefhebbers van de Yakuza/Like a Dragon-franchise hebben het maar goed. Like a Dragon: The Man Who Erased His Name is nog niet zo lang uit en volgende maand ligt Like A Dragon: Infinite Wealth al in de winkels. Van de laatstgenoemde game is een nieuwe video verschenen, die je meer over het verhaal laat weten.

In Like A Dragon: Infinite Wealth volg je de avonturen van Ichiban Kasuga en Kazuma Kiryu. Samen proberen ze de moeder van Kasuga in Hawaii op te sporen, die kampt met kanker. SEGA heeft twee video’s beschikbaar gesteld die het verhaal uit de doeken doet, namelijk een korte en lange versie.

Hieronder kan je je keuze maken, waarbij de korte versie van anderhalve minuut als eerste staat en de video van 10 minuten daaronder.