CD Projekt RED kondigde gisteren aan dat ze Cyberpunk 2077 van een nieuwe update zullen voorzien die met wat nieuwe features en verbeteringen komt. Via een livestream eerder vandaag heeft de ontwikkelaar de details van update 2.1 uit de doeken gedaan.

Deze update verschijnt op dinsdag 5 december en één van de meest noemenswaardige punten is dat er een metro systeem aan de game wordt toegevoegd. Zo kunnen spelers op een andere manier door de stad gaan reizen. Alle andere belangrijke features hieronder in het overzicht.

Cyberpunk 2077 Update 2.1 Features Adds a full NCART (Night City Area Rapid Transit) metro system to the game, allowing players to travel around Night City via public transport

Metros can still be used as fast travel points, but actually getting on one results in a much more cinematic experience where you travel in real time, looking out of windows and engaging with NPCs

Adds an on-person radio, or Radioport, which lets you listen to the game’s existing radio stations while exploring Night City on foot or via the metro

The Radioport will be disabled during some quests that have specific music, and during key conversations

The Radioport’s volume can be adjusted

Improved boss fights, including a much more powerful Adam Smasher, who now uses his Sandevistan implant like in the Cyberpunk: Edgerunners anime

Adds replayable car races that become available after finishing Claire’s questline; you can win money and vehicle discounts

Adds a bunch of new vehicles to buy, including an open-top Porche

You can now throw knives and axes while riding motorcycles

Motorcycle driving has been reworked, with leans, wheelies, and tricks

Enemy factions will now hunt you down after completing certain gigs, engaging in more vehicular battles

Adds a new accessibility tab in the options menu, including new settings for clearer HUD visuals, and customisation for puzzle time limits

Adds hangouts with romantic partners

Opvallend is dat er niet gesproken werd over een New Game+ modus, terwijl die wel veelgevraagd is. Mogelijk dat er later nog een volgende update komt die deze feature introduceert.