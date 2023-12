Tijdens de CCXP 2023 expo in Brazilië liet Xbox-baas Phil Spencer zijn gezicht zien. Tijdens het evenement ging Spencer in gesprek met mede team Xbox leden om het over verschillende onderwerpen te hebben, waaronder naar welke game er het meest uitgekeken wordt. In Spencers geval is dit Senua’s Saga: Hellblade II.

Spencer kijkt vooral uit naar de reactie die spelers zullen hebben zodra ze het spel in handen hebben. Één van Spencers hoofdredenen voor dit antwoord is het feit dat hij fan is van Ninja Theory als ontwikkelaar an sich, maar hij geeft ook aan dat het spel goed op weg is en spelers niet heel lang meer hoeven te wachten op de release.

“So, I’ll say Hellblade II because I just love Ninja Theory as a studio, [I] have for years. And all the work that they do – the craftmanship is fantastic – and I love how that game’s coming together. And we don’t have that much longer to wait.”

De verwachting is dat Hellblade II in de tweede helft van 2024 zal worden uitgebracht. Het is waarschijnlijk dat we weer eens iets te zien krijgen van het spel tijdens The Game Awards 2023, dat aanstaande donderdagnacht plaatsvindt.