Het gerucht gaat al een tijdje de ronde dat Sony graag meer zou investeren in Koreaanse studio’s en de bijbehorende PS5-exclusives. Dit nieuws lijkt ondertussen bevestigd te zijn. Zo zou Shift Up de eerste Zuid-Koreaanse second party studio worden en ging Sony recent een strategische samenwerking aan met NCSOFT.

Deze berichten bevestigen details uit een eerder rapport van MTN Korea, dat stelde dat Sony naast met NCSOFT ook actief de handen probeert in elkaar te slaan met Pearl Abyss (Crimson Desert), Com2uS (Summoners War) en Neowiz Games (Lies of P). Het ziet er dus naar uit dat er meer Koreaanse PS5-exclusieves gaan aankomen.