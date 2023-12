Het rommelt behoorlijk binnenshuis bij Sony. Na ontslagen bij de Visual Arts Group van PlayStation en ontwikkelaar Media Molecule, bereikte ons eind oktober het bericht dat ook bij Bungie – de studio achter Halo en Destiny – een hele hoop werknemers de laan uit gestuurd waren. Zo’n honderd, om precies te zijn. Geen teken van blakende gezondheid.

Volgens anonieme getuigenissen uit het bedrijf zou de overname van Bungie door Sony er voor iets tussen zitten. De precieze voorwaarden van de deal zijn niet publiek bekendgemaakt, maar de ontwikkelaar zou onder de vleugels van de uitgever wel een zekere mate van onafhankelijkheid behouden. Iets dat Bungie erg belangrijk vindt.

Als de studio echter bepaalde financiële doelen niet haalt, dan zou Sony de volledige controle over het bedrijf kunnen verwerven. Dit wil Bungie koste wat het kost vermijden, met de recente ontslagen – een extreme besparingsmaatregel – als gevolg. De druk op het meest recente project – Destiny 2 uitbreiding The Final Shape – is daarnaast ook enorm groot.

“We know we need Final Shape to do well. And the feeling at the studio is that if it doesn’t we’re definitely looking at more layoffs.”