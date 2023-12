Recentelijk deelde DON’T NOD een video van de actie-RPG Banishers: Ghosts of New Eden waaruit bleek dat je beslissingen invloed hebben op het verhaal. Tijdens The Game Awards kregen we echter nog een nieuwe video voorgeschoteld, namelijk eentje over het verhaal van de game.

Banishers: Ghosts of New Eden vertelt over de personages Red en Antea, die samen de wereld van de levenden beschermen tegen dat van de doden. Zeer leuk allemaal, tot het moment waarop Antea zelf haar kaars laat en terugkeert als geest.

Bekijk hieronder zeker even de trailer die je een glimp toont van wat je zoal kan verwachten vooraleer de game op 13 februari verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.