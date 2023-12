Afgelopen vrijdag werd de Echoes of the Fallen uitbreiding voor Final Fantasy XVI uitgebracht en dit is dan het eerste deel. In de lente van 2024 mogen we nog The Rising Tide verwachten. Deze uitbreiding zal iets langer zijn dan de uitbreiding die nu beschikbaar is, zo blijkt uit een interview van Famitsu.

De Echoes of the Fallen uitbreiding is in pakweg 3 uur uit te spelen, daar waar The Rising Tide volgens het interview rond de 10 uur lang zal zijn. Dat maakt samen twee uitbreidingen die richting de 13 uur aan speeltijd gaan, wat vrij substantieel is. Of Echoes of the Fallen de moeite waard is, lees je binnenkort in een special.

Ook werd er kort over de pc-versie gesproken van Final Fantasy XVI. Daarover gaf Yoshida aan dat ze nog even wat tijd nodig hebben om een releasedatum aan te kondigen, maar dat het vereist is om te beschikken over een SSD. Volledige specificaties worden op een later tijdstip gedeeld.