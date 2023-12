Binnenkort verschijnt Suicide Squad: Kill the Justice League. Deze game heeft in de voorbije maanden al de nodige controverse gekend (wat uiteindelijk ook resulteerde in uitstel en een offline modus die later zal volgen), maar daar willen we het even niet over hebben. Insider Miller Ross heeft namelijk een statement gepost op X waarin hij spreekt over wat je zoal zal kunnen doen in de game.

Volgens hem zou Suicide Squad: Kill the Justice League namelijk verschillende modi krijgen, die tot op heden nog niet officieel aangekondigd zijn. Uit zijn statement kunnen we afleiden dat dit vooral end-game modi zijn die de game boeiend moeten houden nadat de credits gerold zijn. Hij benoemt hierbij als eerste de ‘Raising Hell’ modus, waarin je hordes aan vijanden zal moeten bevechten in golven die steeds moeilijker worden.

Daarnaast is er ook ‘QVK’, een 4v4v4v4 modus waarin 4 teams het tegen elkaar moeten opnemen en taken moeten voltooien om zo punten te scoren bij één of andere slechterik. Ten slotte laat hij weten dat er een clan-systeem zal zijn, waardoor je vlot samen kan spelen (met vrienden).

Suicide Squad: Kill the Justice League verschijnt op 2 februari 2024.