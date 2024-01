Heel veel exclusieve games heeft Sony in 2023 niet voor de PlayStation 5 uitgebracht, maar wat ze lanceerden was wel gelijk van topkwaliteit. Dit gaat ook op voor Marvel’s Spider-Man 2, die ontzettend mooie cijfers kreeg, ook in onze review.

De game heeft ook een nieuw record gezet van best verkopende exclusieve PlayStation 5 titel ooit, wat wel aangeeft hoe geliefd de franchise is. Mocht jij nu ook heel graag met Marvel’s Spider-Man 2 aan de slag willen gaan, maar heb je de game nog altijd niet? Dan hebben we goed nieuws!

In onze jaarlijkse prijsvragen actie mogen we namelijk de Collector’s Edition van de game weggeven. Deze editie heeft een adviesprijs van maar liefst € 249,99 en daar mag je natuurlijk het nodige van verwachten. Dit pakket bestaat uit de volgende items:

Vouchercode voor Marvel’s Spider-Man 2

Steelbook

19″ figurine: Spider-Man Peter Parker, Spider-Man Miles Morales en Venom

Eerdere in-game toegang tot het Arachknight-pak voor Peter

Eerdere in-game toegang tot het Shadow-Spider-pak voor Miles

Eerdere in-game toegang tot de webgrijper gadget

+3 Skill punten

Digital Deluxe Edition content: 10 unieke pakken, extra foto modus items en +2 Skill punten

Deze editie bevat dus een schitterende figurine van de twee helden met hun grote vijand en een steelbook. Alle andere content is in-game, waarmee je vanaf vrij vroeg al extra voordelen hebt wat het avontuur nog gevarieerder en leuker maakt. Kortom, je wilt de Collector’s Edition van Marvel’s Spider-Man 2 winnen.

Om kans te maken op deze uitgave van de game, dien je ons uitgebreid te overtuigen dat jij dit pakket moet winnen. Hoe je dat doet maakt niet uit, maar wees natuurlijk creatief! Jouw inzending gereed? Stuur die in en volg daarbij de onderstaande stappen.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Spider-Man 2' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en Sony PlayStation zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 8 januari 2024. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Sony PlayStation.