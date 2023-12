Bestaat er iets ergers dan een oprecht, diepgeworteld gevoel van teleurstelling? Ongetwijfeld wel, maar we kunnen er zo niet meteen op komen. Als je lange tijd enthousiast naar iets uitgekeken hebt en dan moet vaststellen dat je verwachtingen niet ingelost, of erger: brutaal uiteengereten, uitgespuwd en door het toilet gespoeld worden… dan kan dat een mens raken. Je hebt het gevoel dat iemand je aan het lijntje gehouden heeft, met je voeten heeft zitten rammelen, je kostbare tijd heeft verspild. Niet meteen iets dat je graag ervaart. Wij gamers weten er echter wel raad mee. De videogamewereld zit immers vol teleurstellingen.

Ook dit jaar weer. Zo werden er enkele absolute draken van titels op de markt gebracht die nochtans heel wat potentie met zich mee droegen. Denk bijvoorbeeld aan Redfall. Een coöp shooter waarin je het opneemt tegen bloeddorstige vampiers. Het zal veel mensen als muziek in de oren geklonken hebben, zeker wanneer ze beseften dat de studio achter Dishonored en de Prey remake aan het roer stond – al was het dan de divisie in Austin. De game viel echter enorm tegen en zal niet snel in ‘best of’ lijstjes terug te vinden zijn. Integendeel. Daarnaast is het ook nooit fijn om een geliefde franchise door het slijk gesleurd te zien worden. The Lord of the Rings: Gollum was bijvoorbeeld een titel die je zelfs je ergste vijand niet toe wenste. En als je een King Kong fan wilt zien huilen, moet je hem vooral Skull Island: Rise of Kong cadeau doen.

Het hoeft echter niet om de kwaliteit van een in 2023 verschenen game te gaan. Het kan ook de industrie zelf zijn die je teleurgesteld heeft. Wat dacht je namelijk van de talrijke ontslagen die het voorbije jaar gevallen zijn, zowel in studio’s van de Embracer Group als bij ontwikkelaars die onder de Sony paraplu schuilen? Of heb je het helemaal gehad met dat lege rollen met spierballen van uitgevers die andere uitgevers opkopen en zich vervolgens vaag uitlaten over het al dan niet exclusief worden van gevestigde franchises? Misschien kan je niet zo goed tegen verandering en heeft het voortdurende opschuiven van de releasedatum van Suicide Squad: Kill the Justice League je wel geraakt? Of anders de hack bij Insomniac Games. Het zou zomaar even kunnen.

Keuzemogelijkheden genoeg dus, maar nu stellen we jullie rechtstreeks de vraag: wat was voor jou de grootste teleurstelling van 2023? Laat het ons even weten. Discussie wordt aangemoedigd, zolang we elkaar met respect blijven behandelen.