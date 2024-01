Ubisoft Massive heeft eind vorig jaar Avatar: Frontiers of Pandora uitgebracht, ze werken ondertussen aan The Division 2 (én 3) en ook hebben ze Star Wars Outlaws nog in ontwikkeling. De game heeft officieel nog geen releasedatum, maar dankzij een blogpost van Disney weten we dat de game tegen eind dit jaar moet verschijnen.

Het bedrijf dat eigenaar is van de Star Wars licentie had in het artikel staan dat Star Wars Outlaws gepland staat voor eind 2024. Dit zinnetje is echter iets later aangepast zonder een specifieke duiding wanneer de game verschijnt, wat suggereert dat Ubisoft er nog niet helemaal zeker van is.

Ubisoft heeft een grote titel voor het komende fiscale jaar staan, dat loopt van 1 april tot en met 31 maart 2024. Naar verluidt gaat het hier dus om Star Wars Outlaws en een release eind dit jaar klinkt erg logisch. Volgens IGN, die navraag deed bij Ubisoft, is een release in 2024 correct.

Wanneer precies is echter afwachten, maar hoogstwaarschijnlijk dus tegen het einde van dit jaar. Bij meer concrete informatie lees je het hier.