De games van 2024 | Star Wars Outlaws – Ook op het gebied van games heeft Star Wars zo z’n hoogte- en dieptepunten gekend. De licentie lag jarenlang bij Electronic Arts – die met Star Wars Jedi: Survivor weer een uitermate sterke titel heeft afgeleverd – maar in 2021 had Disney genoeg gezien en vanaf dat jaar mochten ook andere uitgevers en ontwikkelaars een poging wagen in het geliefde universum. Eén van die games is Star Wars Outlaws van Massive Entertainment, die we kennen van games als Tom Clancy’s: The Division en Avatar: Frontiers of Pandora.

Star Wars Outlaws – Ze zijn bij Massive Entertainment allemaal fans van de oorspronkelijke trilogie en dat uit zich tevens in de setting van Star Wars Outlaws. De game speelt zich namelijk af tussen de films The Empire Strikes Back en Return of the Jedi. Het imperium van Palpatine houdt de Outer Rims stevig vast, maar hij kan niet alles in het oog houden. Met name de criminele onderwereld floreert en dat is waar onze protagoniste, Kay Vess, in beeld komt. Deze ruimteschavuit is op zoek naar betere tijden en ze zal samen met haar kompanen Nix en de droid ND-5 op zoek gaan naar een nieuw leven.

Voor het eerst in de franchise zal Star Wars Outlaws een open wereld bevatten en spelers moeten de mogelijkheid hebben om naadloos van een planeet de ruimte te betreden. Outlaws is bovendien een third-person actie-avonturen game en gezien de uitgever Ubisoft is, zullen de werelden en planeten tjokvol zitten met extra content en collectibles, die we mogen gaan verzamelen. Wat betreft de combat moeten er ook verschillende opties zijn, zoals de keuze tussen harde actie of de meer stille stealth mogelijkheden. Qua sfeer en muziek lijkt het in ieder geval helemaal goed te zitten en Massive Entertainment staat bekend om hun behoorlijk solide combat en gameplay, dus ook op dat vlak verwachten we veel goeds.

Voorlopige verwachting: Het zou zomaar kunnen dat Ubisoft en Massive Entertainment met Star Wars Outlaws voor een verrassing gaan zorgen. De naam en bekendheid hebben ze in ieder geval mee, maar ook als we wat dieper op de game ingaan, klinkt het louter als een recept voor succes. Een interessante setting die (op het oog) de diepgaande lore van de franchise wil eren, grafische hoogstandjes, meerdere werelden om te verkennen (onder meer Tatooine zal de revue passeren) en meerdere gameplay opties om de missies te voltooien. Of deze game in 2024 zal lanceren, daar zijn we nog wat sceptisch over. Massive Entertainment heeft immers nét Avatar: Frontiers of Pandora uitgebracht en uitstel is daarom nog goed mogelijk. Maar één ding is zeker: Star Wars Outlaws is een game die we goed in de gaten moeten houden, zeker als je fan bent van de langlopende sci-fi franchise!