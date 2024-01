Banishers: Ghosts of New Eden staat gepland voor een release volgende maand, op 13 februari om precies te zijn. In de afgelopen maanden hebben we geregeld wat van de game gezien en Focus Entertainment doet er nu nog een schepje bovenop.

De onderstaande trailer is een korte samenvatting van wat je precies van de game kan verwachten qua rituelen. Dit speelt namelijk een belangrijke rol in de gameplay, wat dus uitgelegd wordt in de beelden. Check het zeker even.

Banishers: Ghosts of New Eden verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Meer weten, check dan dit artikel.