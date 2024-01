Deze maand keren Ellie en Abby terug in een nieuwe versie van The Last of Us: Part II, die de originele naam The Last of Us: Part II Remastered heeft meegekregen. Naast een nieuw likje verf, krijgt deze versie ook nieuwe levels én een gloednieuwe modus genaamd ‘No Return’. Die laatste modus wordt nu wat gehypet op X door de ontwikkelaar.

Volgens Del Walker van Naughty Dog wordt deze roguelike modus geen ‘piece of cake’. Hij benadrukt even dat No Return enorm stressvol zal zijn en dat je je dus best goed voorbereidt vooraleer je hieraan begint. Klinkt alvast veelbelovend en wij kijken er al naar uit om deze modus op 19 januari uit te testen!

‘I don’t think you guys are ready for just how STRESSFUL the survive mode is for our #TLOU2remastered title. Not recommended for weak hearts’