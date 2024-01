Eén van de klassieke horror franchises keert na jaren van afwezigheid dit jaar weer terug in de vorm van een remake. Alone in the Dark werd echter al meerdere keren uitgesteld, want eigenlijk zou de game vorig jaar al verschijnen. De release staat momenteel gepland voor 20 maart. Wie de game een beetje in de gaten heeft gehouden, kan overduidelijk zien dat Alone in the Dark veel gelijkenissen vertoont met de gameplay van Resident Evil.

In de nieuwe beelden wordt dat nog eens duidelijk gemaakt. Hierin zien we Emily, één van de hoofdrolspelers, zich een weg banen langs een aantal vijanden. Verder zien we haar diverse puzzels oplossen, obstakels overwinnen en er worden hier en daar ook meer aanwijzingen en collectables gevonden. De gameplay gaat gepaard met commentaar van twee heren van Game Informer, die meer vertellen over wat je ziet.

