Indien jij een oogje hebt op feeën met roze haar, dan hebben wij goed nieuws voor je: na recentelijk meer te laten zien van Panda, is het nu de beurt aan Alisa Bosconovitch. Alisa is een androïde gemaakt door Dokter Bosconovitch, ontworpen om op zijn overleden dochter te lijken.

Naast vleugeltjes en de mogelijkheid om kettingzaagbladen aan haar handen te doen verschijnen, kan Alisa ook nog haar hoofd in de strijd gooien. Dit bedoelen we dan niet alleen figuurlijk, want zoals je in de onderstaande trailer kan zien, schopt ze op een gegeven moment letterlijk haar eigen hoofd in de onderbuik van haar tegenstander.

Lang moeten we niet meer wachten, want op 26 januari verschijnt Tekken 8 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.