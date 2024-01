Deze week brengt Naughty Dog The Last of Us: Part II opnieuw uit, dit in een geremasterde vorm voor de PS5. Naast het hoofdverhaal krijgen we ook een roguelike modus onder de naam ‘No Return’ (niet geschikt voor mensen met een pacemaker). Die laatste zal zijn eigen Trophies met zich meebrengen, dus Trophy hunters: opgelet!

Er zullen in totaal 13 nieuwe Trophies aan het spel worden toegevoegd, die je kan verdienen door No Return te spelen (de overige Trophies zijn allemaal hetzelfde als de Trophies uit het origineel). De nieuwe toevoegingen vormen een aparte lijst, dus je hebt ze niet nodig als je de platinum Trophy wilt behalen. Bovendien zal deze remaster een ‘auto-pop’ functie hebben, waarbij alle trophies die je behaalde in het origineel, automatisch opnieuw verdiend zullen worden als je de remaster opstart.

Bekijk alle toevoegingen aan de lijst hieronder.

Goud

May Your Death Be Swift

– Win a Daily Run of No Return on Grounded difficulty

Brons

Mixed Bag

– Get kills with 5 different weapons in an Assault encounter in No Return

Become The Hunter

– Kill 12 enemies in a Hunted encounter in No Return

Got Your Back

– Win a round of Holdout without your ally falling below 70% health in No Return

Burglar

– Open the safe in Capture without killing any enemies in No Return

Roll Call

– Win a run with every character in No Return

Modded

– Complete an encounter with each Mod in No Return

Risk Taker

– Complete five gambits in one run of No Return

Good Riddance

– Beat all bosses

Team Ellie

– Complete all Ellie faction challenge tracks

Team Abby

– Complete all Abby faction challenge tracks

True Strength

– Get an S rank on an encounter

May Your Survival Be Long

– Win a Daily Run of No Return