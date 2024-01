Eind deze week kan je aan de slag met de remaster van The Last of Us: Part II. Deze nieuwe versie brengt een aantal extra’s met zich mee en die worden in een nieuwe video getoond.

Buiten dat de remaster er mooier uitziet dan het origineel, kan je ook een aantal – niet volledig uitgewerkte – levels spelen, die niet in de game zijn gebruikt. Daarnaast is de No Return modus volledig nieuw en je kunt zelfs gitaar spelen. Dit en meer kan je in de onderstaande video bekijken.

Wil je weten wat wij van The Last of Us: Part II Remastered vinden? Check dan onze special.