Het duurt niet lang meer vooraleer we aan de slag kunnen gaan met Suicide Squad: Kill the Justice League, oftewel de grootste game van Rocksteady ooit. De releasedatum komt steeds dichterbij en jullie weten wat dat betekent: juist ja, een nieuwe trailer!

De trailer duurt een minuut lang en we kunnen genieten van nieuwe gameplay beelden mét Song 2 van de rockband Blur op de achtergrond. De verschillende ‘helden’ krijgen allemaal hun momentje in de spotlight en alles is heerlijk chaotisch. Nu is het even afwachten of het finale product net zo’n grote hit zal worden als zijn ‘Arkham-voorgangers’.

Suicide Squad: Kill the Justice League komt uit op 2 februari.