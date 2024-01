De Grand Theft Auto VI trailer die begin vorige maand online werd gezet heeft meerdere records gebroken. Daar hebben we reeds het één en ander over geschreven. Nu anderhalve maand verder heeft de trailer een nieuwe mijlpaal bereikt, zo schrijft IGN. Het heeft namelijk met 168 miljoen views de tweede plek ingenomen van de meest bekeken videogame trailer ooit.

Met dit aantal is de trailer die van Minecraft uit 2011 voorbij, maar het moet nog één trailer voor zich dulden. De trailer van Subway Surfers uit 2012. Die trailer staat op een indrukwekkend aantal van 361 miljoen views en de vraag is of de Grand Theft Auto VI trailer dat aantal ooit zal bereiken. Indien zo, dan zal dat nog wel een flinke tijd duren.

Desalniettemin is de tweede plek ook indrukwekkend. Zeker als je realiseert dat deze trailer pas anderhalve maand online staat. Met dit aantal is het ook de zeer goed bekeken trailers van Team Fortress 2, Grand Theft Auto V en Clash of Clans voorbij.