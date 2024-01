The Last of Us: Part II is nu als remaster ook verkrijgbaar voor de PlayStation 5. Mocht je de game al hebben voor de PlayStation 4, dan kan je voor een tientje upgraden en daar krijg je een hoop voor terug. Zo bevat deze remaster een nieuwe modus, kun je gitaar spelen, geschrapte levels ontdekken en meer.

In onze special van eerder deze week zijn we daar al uitgebreid op ingegaan en mocht je dat artikel gemist hebben, klik dan hier. Om de release van vandaag nog wat kracht bij te zetten heeft Naughty Dog een launch trailer uitgebracht en die kan je natuurlijk hieronder bekijken.