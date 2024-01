De laatste weken passeerden er heel wat vechters uit Tekken 8 de revue en recent was het nog Lee Chaolan die de schijnwerpers naar zich toe wist te trekken. Nu zijn we echter zo dicht bij de release, dat Bandai Namco een launch trailer de wereld in heeft gestuurd.

Hierin zien we een deel van de 32 speelbare vechters aan bod komen en ook enkele stages worden uitgelicht. Van vechten op een plein lijkend op Times Square tot elkaar tot moes slaan in een amfitheater, het komt allemaal aan bod.

Bekijk hieronder de nieuwe trailer en wil jij zelf ook aan de slag met Tekken 8, dan is de game vanaf 26 januari verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.