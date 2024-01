DON’T NOD’s nieuwste game, Banishers: Ghosts of New Eden komt over een aantal weken uit en plaatst je in de schoenen van Red en Antea. Beide personages beschikken over unieke vaardigheden die samen een goede synergie vormen, zoals getoond in de nieuwste trailer.

Antea kan bezeten vijanden verbranden en is vooral goed in crowd control dankzij haar Outburst-vaardigheid. Red daarentegen is een ervaren scherpschutter die zowel van veraf als van dichtbij vijanden kan uitschakelen. Tijdens de gevechten kun je op elk gewenst moment wisselen tussen de twee personages.

Banishers: Ghosts of New Eden is verkrijgbaar vanaf 13 februari voor de PS5, Xbox Series X|S en pc. Bekijk de nieuwste trailer hieronder.