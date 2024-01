Ben jij een fan van superhelden en wil jij als haai spelen in een strak superman pakje? Dan kan dit als je de Digital Deluxe Edition koopt van Suicide Squad: Kill the Justice League. Deze luxe editie geeft je niet alleen strakke outfits voor de vier personages, want het beschikt ook nog over andere voordelen. Het kost je wel 109,99 euro.

Deze 30 euro extra leveren je drie dagen eerder toegang tot de game op, één volledige Battle Pass Token, drie wapens, vier gouden poppetjes die je aan je wapen kan hangen en een kleurenpalet. Hieronder kan je de trailer terugvinden die de voordelen mooi in beeld brengt.

Bekijk hier een gameplay trailer vooraleer Rocksteady’s Suicide Squad: Kill the Justice League lanceert op 2 februari voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.