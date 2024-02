Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick heeft zich recent uitgesproken over Grand Theft Auto VI. De CEO liet bijvoorbeeld weten dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het spel vóór april 2025 zal worden uitgebracht. Daarnaast liet Zelnick zich uit over het lekken van de trailer afgelopen december.

In gesprek met IGN liet Zelnick weten dat het lekken van de trailer “teleurstellend” was, maar dat hij niet het idee heeft dat het een negatieve impact op het bedrijf heeft gehad.

“It’s amazing when the trailer announcement is huge news, and then we were very gratified when the trailer broke the internet… so we couldn’t be happier or more excited. In terms of the leak, that’s always disappointing for the team, but ultimately, I don’t think it hurt us.”