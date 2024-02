Eerder deze week heb je kunnen lezen dat er wat controverse is rondom de aankomende PlayStation 5 exclusive Rise of the Ronin. Vanwege uitspraken die door game director Fumuhiko Yasuda werden gedaan, was de veronderstelling dat Sony besloten had de game niet in Zuid-Korea uit te brengen.

Voor meer over de uitspraken zelf verwijzen we je naar ons eerdere bericht. Het niet uitbrengen van de game in het land ligt echter toch wat anders, zo blijkt nu. Sony heeft in een verklaring aan IGN aangegeven dat ze überhaupt nooit van plan waren om Rise of the Ronin in Zuid-Korea te lanceren.

“Rise of the Ronin for PlayStation 5 was never officially announced for release in Korea. We can confirm that the title is not going to be sold or published in South Korea in any form, physical or digital.”

Dit is een wat makkelijke verklaring, want uit onderzoek blijkt dat er wel ooit sprake is geweest van een editie voor het land. Zo wordt de game genoemd in een 2022 State of Play round-up artikel op het PlayStation Blog van Zuid-Korea. Al was dat ook gelijk de laatste keer.

Daarnaast stond Zuid-Koreaans als taal bij de taalopties van de game in de Indonesische PlayStation Store. Dit suggereert dat er op een bepaald punt wel degelijk plannen waren om de game daar uit te brengen, maar dat Sony eerder al besloten heeft daar vanaf te zien.