Het is duidelijk dat de release van Rise of the Ronin steeds dichterbij komt. Eerder deze week bracht PlayStation nieuwe details naar buiten over de game en ditmaal heeft Team Ninja een trailer uitgebracht, waarin we meer te zien krijgen van de verschillende wapens en technieken die je in gevechten zult kunnen gebruiken.

Voor close combat kunnen spelers gebruikmaken van bijvoorbeeld een bajonet, katana of speer, maar je kunt ook van lange afstanden gevaarlijk zijn door bijvoorbeeld vlammenwerpers, pijl-en-boog of revolvers te gebruiken. Je kunt deze wapens zelfs gebruiken terwijl je over vijanden heenvliegt met je glider.

De combat van Rise of the Ronin lijkt te draaien om het combineren van de verschillende wapens en tools die je tot je beschikking hebt, zoals je hieronder in de trailer kunt zien. Rise of the Ronin is vanaf 22 maart beschikbaar voor de PlayStation 5.