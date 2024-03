Fans van de Top Spin-serie kregen begin dit jaar goed nieuws te horen. 2K Games maakte toen bekend dat zij met Top Spin 2K25 bezig zijn. Nu zijn we ook op de hoogte gebracht van de releasedatum.

Top Spin 2K25 moet de meest complete tennis-game ooit worden en om dat te bewerkstelligen zijn de licenties van alle vier de Grand Slams verkregen. Je kunt dus meedoen aan de Australian Open, de US Open, de French Open en Wimbledon. In totaal zal het spel 48 tennisbanen bevatten en er zullen 24 professionele spelers aanwezig zijn met de lancering, waaronder Carlos Alcaraz, Iga Świątek, Frances Tiafoe en Serena Williams.

Buiten de normale versie is er ook een Deluxe Edition beschikbaar en die kost je € 99,99. Deze bevat een aantal extra’s, zoals een paar nieuwe outfits voor de spelers, een MyPLAYER boost en 1700VC. Wil je ‘all out’ gaan met Top Spin 2K25? Dan is er ook nog de Grand Slam Edition voor € 119,99. Dit pakket geeft je alle extra’s van de Deluxe Edition plus het Grand Slam Champion Pack en het All Access Pack.

Top Spin 2K25 zal op 26 april uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Hoe de game eruitziet kan je in de onderstaande trailer zien.