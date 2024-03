Volgende week vrijdag lanceert Sony PlayStation in samenwerking met Team Ninja Rise of the Ronin. Een veelbelovende game waarover je in onze hands-on preview al meer kunt lezen. In het kader van deze release organiseert Sony een exclusief evenement, waar jij naartoe kunt!

In Hilversum zal op vrijdag 22 maart het Rise of the Ronin evenement plaatsvinden van 14:45 tot 18:00 uur. Hier zul je natuurlijk hands-on met de game kunnen, zodat je het spel eens goed aan de tand kunt voelen. Ook krijg je de mogelijkheid om deel te nemen aan een exclusieve workshop, namelijk één in kalligrafie.

Tijdens deze workshop krijg je een les in kalligrafie gegeven door een expert die thuis is in de stijl van het oude Japan. Dit betekent dat je de workshop doet met speciaal inkt en speciaal rijstpapier, waarop je zult kalligraferen. Je zult onder andere Rise of the Ronin leren schrijven en je eigen naam in Kanji. Een bijzondere ervaring dus!

We hebben drie keer twee plaatsen, dus je kunt – mocht je winnen – erheen met een vriend, vriendin, kennis of familielid. En terwijl je de game speelt en deelneemt aan de workshop is er sushi om van te genieten. Kortom: een mooie middag, die zeer exclusief is.

Zin om heen te gaan? Stuur ons een mailtje waarin je aangeeft dat je het exclusieve evenement graag bijwoont en waarom. Maandag zullen we de winnaars benaderen. Let wel op: doe enkel mee als je zeker weet dat je vrijdagmiddag 22 maart vrij hebt.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Rise of the Ronin' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en Sony PlayStation zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 17 maart 2024. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Sony PlayStation.