Wij waren best te spreken over Unicorn Overlord en beloonden de game dan ook met een mooie score van 8/10. De game maakte indruk met een diepgaand gevechtssysteem en een uitermate boeiende spelwereld, die beiden de eerder matige verhaallijn met de mantel der liefde wisten te bedekken. Nu zijn er nieuwe details opgedoken over de ontwikkeling van de titel.

In een interview met GamerBraves liet producer Akiyasu Yamamoto weten dat de titel al sinds 2016 in de maak is en oorspronkelijk bedoeld was voor de PlayStation 4 én de PlayStation Vita. Je weet wel, de handheld die al een tijdje in de vergeetput vertoeft. Uiteraard zijn die plannen de voorbije acht jaar veranderd, waardoor Unicorn Overlord uiteindelijk een veel bredere release kreeg.

“When Atlus and Vanillaware began work on Unicorn Overlord in 2016, the game was only intended for the PS4 and PS Vita. However, the gaming industry has gone through some radical changes over the past 8 years, and as a result, Vanillaware was asked to give Unicorn Overlord a simultaneous worldwide release and expand its development.”