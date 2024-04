Vanavond om 18:00 uur mogen we een nieuwe trailer van Star Wars Outlaws verwachten. Deze trailer zal dieper ingaan op het verhaal en de verwachting vooraf was al dat Ubisoft tegelijk ook de releasedatum bekendmaakt. Dit naar aanleiding van het feit dat de game in verschillende landen van een leeftijdscategorie is voorzien.

Nog voor de trailer live is, is de releasedatum echter al gelekt. Ubisoft Japan heeft per ongeluk de datum te vroeg online gezet op YouTube en daarop viel te lezen dat de game op 30 augustus verschijnt. De pagina is nu weer offline, maar Gematsu was er snel bij met een screenshot.

Met andere woorden: die datum kan je in de agenda noteren, want dan verschijnt Star Wars Outlaws voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.