Evenementen in games zijn tegenwoordig heel gebruikelijk. Het zorgt voor afwisseling en in de echt grote commerciële producties is het deels gericht op extra microtransacties. De shooter van Nederlandse bodem, Isonzo, gaat hier in mee, maar dan zonder het stukje commercie.

Ontwikkelaar BlackMill Games heeft aangekondigd dat ze de tijdelijke Ascent modus hebben toegevoegd aan de game. In deze modus is het de bedoeling om een berg te beklimmen met enkel een pikhouweel, wat dus een flinke uitdaging op kan leveren. In totaal nemen 32 spelers het tegen elkaar op en het is aan hen om de top te bereiken of om hun positie op de berg vast te houden door het anderen lastig te maken.

Een origineel concept dat nooit eerder in een first-person shooter vertoond is. Hieronder een trailer die een indruk geeft van de Ascent modus. Deze modus is nu gratis beschikbaar voor spelers van de game op alle platformen.

Verder heeft de ontwikkelaar aangegeven dat de console versie van Isonzo een grote update heeft ontvangen die veel quality of life verbeteringen brengt. Ook is de optie tot voice chat toegevoegd voor cross-play matches, zodat spelers op de PlayStation met de Xbox kunnen communiceren en vice versa.